شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالله» ومستشارو السيسي يزورون متحف عجائب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والدكتورة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، اليوم الإثنين، متحف عجائب البحر الأحمر، الذي يعد جزء من مركز التعليم ودعم البحث العلمي، التابع لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر.

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ويحتوي المتحف على عدة أجزاء، الأول خاص بالتنوع البشرى والثقافي، والجزء الثاني يحتوي الجانب التاريخي للبحر الأحمر، من حيث النشأة الجيولوجية، ودوره في هجرة البشر الأوائل من منطقة القرن الأفريقي إلى حوض النيل بمصر، ومن ثم إلى دول شمال أفريقيا، والجزء الثالث يحتوي تنوع الكائنات البحرية والبرية، والرابع يضم التنوع في النظم البيئية البحرية وعلاقة البحر باليابس، وفي الجزء الأخير التعريف بالكائنات الفريدة وبالاستخدام المستدام لها ولموائلها.

وأكد المحافظ أنه تم ربط التحف بمفرخ اللافقاريات البحرية، على رأسها تفريخ حيوانات «البصر،» ويعد هذا المتحف إضافة جديدة وفاعلة في منظومة التعليم، ورفع الوعي البيئي لدى الزائرين، وإبراز ما تمتلكه مصر من كنوز طبيعية وتنوع ثقافي فريد.

وأشار إلى أن المتحف يهدف إلى التعريف بالتنوع البيولوجي من كائنات وأنظمة بيئية وكذلك التنوع الثقافي والبشري بمنطقة البحر الأحمر باستخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد في الأساس على التواصل مع الزائرين من مختلف دول العالم، لافتا أن الهدف الأساسي من إنشاء المتحف أن يكون مرجعًا لعمل الدراسات البحثية البيئية في البحر الأحمر، لاحتوائه على جميع الكائنات البحرية المميزة.