شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يناقش قضايا العنف ضد المرأة مع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور كمال جاد شار وبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور ألكسندر بوديروزا، والوفد المرافق له، وعقد اجتماعا بحث خلاله سبل التعاون بين الصندوق وبين محافظة الدقهلية على ثلاث محاور رئيسية يعمل عليها الصندوق؛ وهي «الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، والوفيات الناتجة عن وفيات الأمهات، والعنف ضد المرأة والعادات المضرة مثل ختان الإناث والزواج المبكر».

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وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفى، إننا نعمل على القضاء على ظاهرة الزواج المبكر وختان الإناث وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات التابعة لوزارة الصحة بالوحدات الصحية بجميع القرى وهناك ندوات وحملات مستمرة للحد من هذه الظاهرة علما بأن محافظة الدقهلية تحتل المركز الرابع على مستوى محافظات مصر من حيث الكثافة السكانية.

وأكد شاروبيم على أن محافظة الدقهلية تقدم كافة أوجه الدعم إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان من اجل القضاء على ظاهرة الزواج المبكر بالقري والنمو السكاني غير الطبيعي والذي سيؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية بصفة خاصة وعلى الاقتصاد المصري بصفة عامة.

ومن جهة أخرى، أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: «إننا هنا اليوم ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 25 سنة على المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، ومن ضمن الاحتفال نعمل على زيادة التوعية من خلال مبادرات مختلفة منها برنامج الفن من أجل التنمية من خلال كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة والتي سيشارك فيها 20 طالب وطالبه للتعبير عن أهداف المبادرة من خلال رسومات فنية وعمل جدارية ورسائل تتعلق بالنمو السكاني».