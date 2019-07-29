شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ممثلة لشمال أفريقيا بالاجتماع الثالث للجنة الفنية للصحة والسكان لمفوضية الاتحاد الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي؛ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستمر أعمال اللجنة حتى الثاني من شهر أغسطس تحت عنوان «زيادة التمويل المحلي من أجل التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة- بمن فيهم اللاجئين والعائدين والنازحين».

عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور د. محمد جاد رئيس هيئة الاسعاف المصرية والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية ورئيس الجلسة، د. تامر عصام نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون الدواء، ود.محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، ود. سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، ود. منى عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، ومن مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيدة سيسيه مارياما محمد، مدير الشؤون الاجتماعية، وخبراء فنيين وممثلين عن ٥٥ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

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وتخلل الجلسة اختيار مصر ممثلة عن منطقة شمال أفريقيا والتى تضم المغرب وتونس والجزائر وليبيا وذلك في الدورة الثالثة للجنة الفنية للصحة والسكان ومكافحة المخدرات والتى تستمر دورتها لمدة عامين.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد جاد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق عدة مبادرات في مجال الصحة حققت نجاحات مبهرة حازت تقدير وإشادة المؤسسات الدولية المتخصصة، تأتى في مقدمتها مبادرة ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، حيث حققت مصر أكبر نسبة مسح غير مسبوقة على المستوى الدولى خلال فترة وجيزة لأكثر من ٦٠ مليون من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتا إلى أن مصر قد نجحت في القضاء على قوائم الانتظار حيث تم أنهاء انتظار أكثر من ٢٠٠ ألف من المرضى لإجراء الجراحات الدقيقة والمتخصصة في وقت قياسى، تحملت تكلفتها الدولة المصرية.

وأضاف جاد أن مصر دشنت مبادرة تأسيس وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يستفيد منه اللاجئون والمهاجرون على قدم المساواة مع المصريين بتلقى الخدمات الصحية والعلاجية.