شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشهد اللقاء الأول لبرنامج التوعية الأسرية وتأهيل المقبلين على الزواج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحت عنوان «الأسرة المصرية ثقافة.. تنشئة.. بناء»، شهد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، افتتاح فعاليات اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي نظمته الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف والذى أقيم بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفى كلمته التي ألقاها محافظ الاسماعيلية بهذه المناسبة؛ أشاد بدور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية في نشر الوعى وتصحيح المفاهيم لدى المجتمع بمختلف طوائفه بحتمية الاهتمام بقضية الأسرة المصرية باعتبارها احدى القضايا القومية الهامة التي تعتبر إحدى حلقات مبادرات الرئيس السيسى لإعادة بناء مصر الجديدة مؤكدا على أن الأسرة هي نواة وأساس المجتمع ومنها كان اهتمام كافة أجهزة الدولة بتفعيل آليات الحفاظ على كيان الاسرة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

تضمن البرنامج عددا من المحاضرات التثقيفية للشباب المقبلين على الزواج وكذلك المتزوجين، والتى تهدف إلى تثقيف الشباب والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا على كيفية بناء أسرة سليمة يسودها المودة والرحمة ومقومات اختيار شريك الحياة وكيفية التغلب على المشكلات المجتمعية والحياتية للأسرة، وبحث ومناقشة أسباب ارتفاع معدلات الطلاق وتأثيره على الأطفال والأجيال القادمة.