شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: وفاة أول حاج مصري من أبناء المحافظة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن وفاة أول حاج مصري من أبناء محافظة الدقهلية بمكة المكرمة، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد معاناة طويلة مع مرض تليف الكبد، والذي أدى إلى فشل كلوي.

وأكد المحافظ في تصريح لـ«المصري اليوم»: «أن المحافظة تلقت ببالغ الحزن وفاة الحاج علاء الدين جاد جاد الغرباوي من قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة وهو مصاب بمرض تليف كبدي أدى إلى فشل كلوي».

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وتابع المحافظ: «الحاج سافر وهو مريض بصحبة زوجته ضمن حجاج المستوى 2، وتدهورت حالته الصحية هناك وتوفى وفاة طبيعية»، مضيفًا أنه «تم التواصل مع أسرة المتوفي، وسيتم دفنه بمكة بعد كتابه تعهد بذلك من زوجته التي ترافقه».

ووجه المحافظ العزاء لأسرة المتوفي ولجموع الحجاج من أبناء المحافظة.

وقال المحافظ «يلقى الحجاج من ابناء المحافظ الرعاية الطبية والإنسانية الكاملة من خلال بعثة الحج والمشرفين».