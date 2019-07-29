شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والملك عبدالله يؤكدان أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، توافقاً حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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