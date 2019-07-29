شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة نائب مأمور مركز إطسا بالفيوم: توفي أثناء تأدية عمله والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيع الآلاف من أهالي مركز إطسا بالفيوم في جنازة عسكرية، جثمان المقدم محمد ممدوح أنور، نائب مأمور المركز، والذي توفي أثناء العمل.
تقدم الجنازة، اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، واللواء عادل الطحلاوى مدير الأمن، وعدد من قيادات المديرية، والقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب.
وقدم المحافظ ومدير الأمن خالص التعازي لأسرة الضابط وذويه، داعين المولى عزوجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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