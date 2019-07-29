شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير شكري إلى أثينا من المقرر أن تشمل لقاءً مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، فضلاً عن جلسة مباحثات موسعة مع نيكولاس ديندياس وزير خارجية اليونان.

كما كشف حافظ، أن الوزير شكري سيتوجه، بعد ذلك، إلى قبرص، حيث يلتقي نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، ويجري مشاورات مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وأوضح المتحدث أن لقاءات شكري مع مسؤولي الدولتين ستتناول سبل دفع العلاقات الثنائية وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما ستتناول اجتماعات شكري التنسيق والتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.