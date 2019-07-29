شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أهل مصر للتنمية تطلق حملة للتوعية والوقاية ضد مخاطر الحوادث والحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سعى مؤسسة أهل مصر للتنمية للحد من الأضرار الناتجة عن حوادث الحرائق وما يترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية، أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية حملة توعية ووقاية ضد مخاطر الحوادث والحروق، بهدف توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن داخل المنازل الأكثر عرضة لحوادث الحرائق، حيث ينشب سنويا حوالي 37.000 حادث حريق منزلى فى مصر سواء فى الريف أو الحضر.

تهدف الحملة إلى التعريف والتقليل من جميع الأسباب الأساسية لحوادث الحروق من خلال دورات تدريبية للمواطنيين لتعليم كيفية مكافحة الحريق أو اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية، دون التسبب فى أى خطورة لحالة المصاب، وذلك من أجل توعيتهم وإجراءات السلامة وتكتيكات الحد من الضرر.

وقالت الدكتورة هبة السويدي "رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية" نحن نسعى دوما للمساهمة فى النهوض بالمجتمع المصري لكوننا جزءا لا يتجزأ منه، وذلك عن طريق استراتيجية متكاملة تهدف إلى التنمية والتطوير من خلال حملات التوعية والوقاية ضد مخاطر الحروق.

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وأضافت: "إننا فى مؤسسة أهل مصر نسعى لمفهوم التنمية بشكل متكامل يتضمن الإنسان والمكان في إطار سعينا للمساهمة بشكل فعال فى تنمية المجتمع المصرى، خاصة المجتمعات الأكثر احتياجا للخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية، وعمل ندوات توعية للارتقاء ورفع الوعي لدى الأسر بالقرى والنجوع والحضر، بالإضافة الى الشركات والمدراس والجامعات وغيرها، مشيرة إلى أن المؤسسة سوف تعمل على استدامة التنمية فى هذه الحملة من خلال توفير قنوات الوقاية من إصابات الحروق، ولفت الانتباه لها من خلال تحديد عوامل الخطر، ومنهجيات التدخل والاستراتيجيات اللازمة للحد من حوادث الحروق، إلى جانب دعم المجتمع من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وخلق مساحات ومنازل آمنة لهم.

مؤسسة أهل مصر للتنمية هي مؤسسة غير هادفة للربح، تم تأسيسها عام 2013 كمؤسسة أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتخضع للقانون المصري، وتهدف إلى توفير العلاج والرعاية الصحية والنفسية المجانية لضحايا الحوادث والحروق، كما تقوم المؤسسة ببناء أول وأكبر مستشفى لعلاج الحوادث والحروق بالمجان فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة مبان تبلغ 45500 متر مربع بالتجمع الأول بالقاهرة.