الارشيف / أخبار مصر

التعليم تصدر الكتاب الدورى لقواعد نقل المعلمين فى العام الدراسى الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تصدر الكتاب الدورى لقواعد نقل المعلمين فى العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا؛ استثمارًا لما تم من تدريب المعلمين فى المنظومة التعليمية فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019/ 2020، والقائمين على العملية التعليمية.

 

Advertisements

وأكد الكتاب الدورى على التزام جميع الإدارات التعليمية بما يلى: ينقل معلم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2018/ 2019 مع فصله إلى الصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019/ 2020، ولا يجوز نقل المعلم المكلف بالتدريس فى الصفوف المطبق بها النظام التعليمى الجديد من المدرسة التى يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية، بالإضافة إلى تسكين جداول الصف الأول الابتدائى بالمعلمين فى موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2019، ليتسنى استكمال تدريبهم قبل بداية العام الدراسى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تصدر الكتاب الدورى لقواعد نقل المعلمين فى العام الدراسى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا