شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تصدر الكتاب الدورى لقواعد نقل المعلمين فى العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا؛ استثمارًا لما تم من تدريب المعلمين فى المنظومة التعليمية فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019/ 2020، والقائمين على العملية التعليمية.

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وأكد الكتاب الدورى على التزام جميع الإدارات التعليمية بما يلى: ينقل معلم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2018/ 2019 مع فصله إلى الصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019/ 2020، ولا يجوز نقل المعلم المكلف بالتدريس فى الصفوف المطبق بها النظام التعليمى الجديد من المدرسة التى يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية، بالإضافة إلى تسكين جداول الصف الأول الابتدائى بالمعلمين فى موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2019، ليتسنى استكمال تدريبهم قبل بداية العام الدراسى.