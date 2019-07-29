شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه غدا لليونان وقبرص لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية (أثينا ) فى زيارة رسمية تستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا محل اهتمام البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن تشمل زيارة الوزير شكرى إلى (أثينا ) عقد لقاء مع رئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكس، وعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية اليونانى نيكولاس ديندياس .

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وكشف المتحدث، عن أن وزير الخارجية سيتوجه، بعد ذلك، إلى قبرص، حيث يلتقى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، ويجرى مشاورات مع نظيره القبرصى نيكوس كريستودوليدس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن لقاءات الوزير شكرى مع مسئولى الدولتين ستتناول سبل دفع العلاقات الثنائية، وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وفى مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، كما ستتناول الاجتماعات التنسيق والتشاور فى اطار آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان.