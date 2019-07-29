شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل : اجراء 60 عملية جراحية دقيقة بالمنظومة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أنه تم اجراء 60 عملية جراحية دقيقة حتى الآن منذ انطلاق التشغيل التجريبى بمحافظة بورسعيد فى الأول من يوليو وحتى الآن .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن العمليات تشمل عمليات القساطر القلبية وزراعة القرنية وتصحيح العيوب الخلقية فى الإبصار وتركيب الدعمات الذكية وتغير المفاصل .

وتعرف اللائحة التنفيذية التأمين الصحى الشامل بأنه نظام تكافلى يغطى جميع المواطنين من الميلاد وحتى الوفاة بجميع أنحاء الجمهورية تدريجيا، ويقدم خدماته فى حالات المرض وإصابات العمل بمختلف مستويات الرعاية الصحية مع وجود آلية تسمح بالاختيار بين مقدمى الخدمة.

لا تشمل خدمات التأمين الصحى الجديد خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الإسعافية والكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى