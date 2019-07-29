شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى: نشكر قيادة الرئيس السيسى لدعمها لنا بكافة المحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عضو مجلس النواب الليبى على السعيدى شكره وتقديره للقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصها الدائم على دعم الشعب الليبي في كافة المحافل الدولية.

وقال السعيدى ـ فى تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، من مدينة بنغازي ـ "إن ليبيا تشكر قيادة جمهورية مصر العربية التي دائما تتحدث باسم السلطة الليبية فى كافة المحافل الدولية".. مشيدا بدور الرئيس السيسى فى مكافحة ومحاربة الإرهاب.

وطمأن عضو مجلس النواب الليبى الشعب المصرى على الأوضاع الأمنية على الحدود بين البلدين .. مؤكدا حرص ليبيا على أمن مصر.

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وأعرب البرلماني الليبى عن توقعه بأن تنتصر ليبيا على الإرهاب قبل عيد الأضحى المبارك .. مشيرا إلى أن قيادات مجلس النواب الليبي أطلعت الولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأوضاع والمستجدات والتجاوزات التي تقوم بها قطر والتي تتدخل دائما في شئون الداخلية الليبية وتركيا التي تدعم الجماعات المسلحة في البلاد.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أطلعت فيه سلطات شرق ليبيا ، الإدارة الأمريكية على الجرائم التي ارتكبتها تركيا وقطر في ليبيا منذ الثورة التي أسقطت نظام معمر القذافى عام 2011 ودورهما في الفوضى التي غرق فيها هذا البلد منذ أكثر من 8 سنوات.