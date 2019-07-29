شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن الفيوم :355 حاجا من أعضاء الجمعيات بالمحافظة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم انه تم تسيير 8 حافلات مكيفة لنقل افواج ضيوف الرحمن من الفيوم وحتى مطار القاهرة منذ أمس وحتى اليوم حرصا على خدمتهم يرافقهم مسئولى الحج بالمديرية والمشرفين لتسهيل الاجراءات على الحجيج.

واضافت ذكى ان عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالفيوم لهذا العام يبلغ 355 حاجاً وحاجة من بينهم 8 مشرفين وانه يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للحجيج كما تم عقد ندوات التوعية المكثفة لهم حول اداء المناسك.

وكان أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي قد أكد رحلات التفويج لحجاج الجمعيات عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 من اغسطس القادم وأن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وان افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والامكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وأن حالة الحجاج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة وأن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجاج الجمعيات الاهلية 966576507579