استدرجته سيدة لمنزلها.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب مصنع في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل صاحب مصنع داخل سيارته بمنطقة كرداسة، وتبين أن "سيدة" استدرجته لمنزلها، واعتدى زوجها عليه فأودى بحياته، واستوليا منه على مبلغ 2100 جنيه.

تلقى مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة أحد المواطنين (مالك مصنع ملابس-مقيم بمدينة الشيخ زايد) داخل سيارته الملاكي متوقفة أسفل الطريق الدائري بدائرة المركز، وبها جرح بمنتصف الرأس، وقرر نجله (مدير المصنع ملك والده) بخروج والده من المصنع، وعدم عودته للمنزل، وغلق هاتفه المحمول.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق -محكوم عليه قضية "تبديد"-زوجته "ربة منزل" -محكوم عليها في ذات القضية المُشار إليها) مُقيمان بمنطقة الهرم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ 1500 جنيه "من متحصلات سرقة المجني عليه") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة وقررت المتهمة باتفاقها مع زوجها على استدراجه لمسكنهما، والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ، وأضافت بحضور المجني عليه لمسكنهما، وقام زوجها بالتعدي عليه فأودى بحياته، واستوليا منه على مبلغ (2100 جنيه) وقاما بنقل جثته، ووضعها داخل سيارته والتخلي عنها والسيارة بمكان العثور، وتحطيم هاتفه المحمول والتخلص منه بإلقائه أعلى الطريق الدائري، وبمواجهة زوجها أيد ما جاء باعترافاتها، وأضاف بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.