"الإدارية العليا" تقضي باستبعاد أحمد العيسوي من انتخابات "الموسيقيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من المطرب أحمد العيسوي، والذي طالب فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمود عتمان، محمد المنجي، وحمدي جبريل، ومحمود رشيد، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار رجب تغيان مفوض الدولة .

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، برفض الدعوى المقامة من المطرب أحمد العيسوي، والتي تطالب بإلغاء قرار عدم قبول أوراق ترشحه بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.