القبض على سيدتين سرقتا سيارة طالب في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، خلال 24 ساعة، عن ضبط (عاطلان-مقيمان بدائرة القسم-سبق اتهامهما في قضايا "سلاح أبيض-سرقة ")، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (سائق "تاكسي") بالإكراه باستخدام أسلحة بيضاء والاستيلاء على (حافظة نقوده بداخلها مبلغ مالي 1450 جنيه -سلسلة فضية -وحدة تخزين بيانات "فلاش ميموري") عقب استقلالهما السيارة صحبته بدعوى توصيلهما.

كما نجحت الحملات في ضبط (سيدتان مقيمتان بدائرة القسم -مطلوب التنفيذ عليهن في 3 قضايا متنوعة) لاتهامهما بسرقة سيارة طالب بعد مغافلته، بمنطقة حلوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.