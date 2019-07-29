رفض طعون إيمان البحر درويش ومصطفى كامل بانتخابات المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقامة من الفنان مصطفى كامل، وإيمان البحر درويش، على حكم القضاء الإداري برفض وقف باب الترشح لانتخابات المهن الموسيقية، وكذلك رفض استبعاد هاني شاكر من الترشح.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أيدت إجراء انتخابات المهن الموسيقية.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش بوضعه بكشوف الناخبين، فيما قضت برفض دعوتي الفنان مصطفى كامل والفنان إيمان البحر درويش، والتي طالبا فيهما بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها.

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كما رفضت دعوى مصطفى كامل المقامة ضد الفنان هاني شاكر لإلغاء قرار ترشحه على منصب النقيب.

وقال مصطفى كامل في دعواه، إن هاني شاكر ليس له الأحقية في الترشح لمنصب النقيب، لامتلاكه شركة إنتاج فني "توب" وأن الشركة مازالت تزاول النشاط.

وطالب الفنان إيمان البحر درويش في طعنه، ببطلان الانتخابات لأنها جاءت مخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن هاني شاكر هو من دعى للانتخابات رغم أنه يفقد هذه الصفة وليس له الحق في ذلك – على حد قوله.