جريمة أثناء القمة 118.. العثور على جثة ضابط بالمعاش في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة ضابط بالمعاش أعلى سطح منزله بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من حارس عقار بالعثور على جثة "إ. ز" ضابط بالمعاش (أحد سكان العقار) أعلى سطح العقار أثناء إصلاحه "طبق الدش" أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكشفت المعاينة الأولية لجثة المجني عليه وفاته نتيجة تلقيه طعنة نافذة بالبطن.

Advertisements

وشكل قطاع مباحث شرق القاهرة فريقا لكشف غموض الجريمة؛ بالاستماع لشهود العيان ومعرفة دائرة علاقاته، إضافة لتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار.

وأمرت نيابة السلام، بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لدفنه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة كشف هوية مرتكبها.