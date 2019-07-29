محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة ضابط بالمعاش أعلى سطح منزله بالسلام.
تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من حارس عقار بالعثور على جثة "إ. ز" ضابط بالمعاش (أحد سكان العقار) أعلى سطح العقار أثناء إصلاحه "طبق الدش" أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وكشفت المعاينة الأولية لجثة المجني عليه وفاته نتيجة تلقيه طعنة نافذة بالبطن.
وشكل قطاع مباحث شرق القاهرة فريقا لكشف غموض الجريمة؛ بالاستماع لشهود العيان ومعرفة دائرة علاقاته، إضافة لتفريغ الكاميرات المحيطة بالعقار.
وأمرت نيابة السلام، بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لدفنه.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة كشف هوية مرتكبها.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة أثناء القمة 118.. العثور على جثة ضابط بالمعاش في السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.