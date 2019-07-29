محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية، تفاصيل قيام طالب باغتصاب ابنة عمه داخل شقتها بدار السلام.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهم "م. خ" 21 سنة، استغل غياب عمه وزوجته، وصعد إلى شقتهم أثناء تواجدهما في العمل، واعتدى جنسيًا على الطفلة البالغة من العمر 14 سنة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم كرر الاعتداء على المجني عليها ثلاث مرات برضاها نظرًا لارتباطهم بعلاقة عاطفية، ووعدها بالزواج.
وحسب التحقيقات، فإن المتهم تقدم للزواج من الطفلة لكن قوبل طلبه بالرفض من قبل أسرتها، فاعترفت لهما بإقامة علاقة جنسية معه
وأبلغت أسرة المجني عليها قسم شرطة دار السلام بالواقعة، التي ألقت القبض على المتهم وأحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس الطالب المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنة عمه.
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات في اغتصاب طفلة بدار السلام: المتهم نجل عمها وتربطهما علاقة عاطفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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