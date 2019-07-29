الجناة هربوا لأبوالنمرس.. سطو مسلح على محطة وقود في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سطا 3 ملثمين مدججين بالأسلحة على محطة وقود بمنطقة الهرم، واستولوا على 360 ألف جنيه.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع سطو مسلح على إحدى محطات الوقود.

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انتقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم إلى محل البلاغ، وتبين أن 3 مسلحين نفذوا حادث السطو على محطة وقود "توتال" بمنطقة كفر الجبل.

تتبع خط سير الجناة من خلال كاميرات المراقبة أشار إلى هروب السيارة عبر طريق المريوطية، ومنه إلى مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي وبمشاركة فرقتي الغرب والجنوب؛ لتحديد هوية الجناة وضبطهم.