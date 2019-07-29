الوطنية للصحافة تصدر بيانًا بشأن صرف العلاوة الشهرية للعاملين بالمؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

طلبت الهيئة الوطنية للصحافة من المؤسسات الصحفية القومية، بالبدء على الفور في صرف العلاوة الشهرية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.

وحسب بيان، اليوم، طلبت الهيئة من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة، وقدمت الشكر للرئيس والدولة على دعمهم للصحافة القومية والحرص على استمرارها في أداء دورها الوطني.