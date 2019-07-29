اليوم الأول| حجز 72% من شقق سكن مصر بالشروق والمتر بـ6700 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم تلقي طلبات حجز شقق سكن مصر بمدينة الشروق، بطرح 504 وحدات سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترًا، وجرى تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وبدأ الحجز في العاشرة صباحا، وقال مصدر لمصراوي، أنه جرى حجز وحدة 365 من الوحدات المطروحة، بنسبة تقارب الـ72%، ويتبقى 139 وحدة مستمر الحجز فيها حتى يوم 1 أغسطس المقبل بالأسبقية أيضًا.

يبلغ سعر المتر في شقق سكن مصر بمدينة الشروق، 6700 جنيه بخلاف نسب التميز في كل عمارة، ليصل إجمالي سعر الشقة إلى ما يصل لـ890 ألف جنيه.

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