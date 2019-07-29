اتفاق مصري أردني على تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، شهد توافقًا حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية.

واوضح راضي، في بيان، الاثنين، أن الزعيمين توافقا على ضرورة أن تقوم عملية السلام على أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كان الرئيس السيسي استقبل العاهل الأردني صباح اليوم في مطار القاهرة بزيارة رسمية لمصر.