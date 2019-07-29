غدًا.. ورشة عمل بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد: ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني، غدا الثلاثاء، ورشة عمل؛ لمراجعة واعتماد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. وحسب بيان، اليوم الاثنين، تقام ورشة العمل بقاعة كريستال بفندق سفير بالدقي، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا المجال. ​

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