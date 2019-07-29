"توثيق منحوتات جاير أندرسون" تكشف 4 ملصقات بلوحة محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

انتهى متحف جاير أندرسون من أعمال توثيق المنحوتات واللوحات الفنية الموجودة بالمتحف والتي ترجع للعصر الحديث.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن وزارة الآثار شكلت لجنة متخصصة برئاسة الدكتور ياسر منجي أستاذ الجرافيك في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وعضوية كل من مرفت أمين مدير عام متحف جاير اندرسون وعدد من أمناء المتحف، للقيام بأعمال التوثيق العلمي لجميع المنحوتات واللوحات الفنية المعروضة بالمتحف.

وأكدت "صلاح"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن أعمال التوثيق شملت توصيف كل قطعة وصفاً دقيقًا، من حيث الأبعاد، ونوعية الخامات، وفكرة العمل، وتقنية التنفيذ، والفترة الزمنية لها، وهوية الفنان الذي أنتجها.

من جانبه قال الدكتور ياسر منجي، إنه عند فحص اللوحة الفنية الخاصة بصورة محمد علي باشا، والمؤرخة بعام على توليه واليًا على مصر، عثر في ظهر اللوحة، على أربعة ملصقات متفاوتة المساحات، أولها بطاقة موقعة بتوقيع "جاير أندرسون"، تتضمن عبارات قصيرة بالإنجليزية حول وصف العمل.

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وأكد "منجي"، أن الملصق الثاني عبارة عن غلاف العدد رقم 106 من مجلة "الراديو المصري"، والتي ظهرت اللوحة على غلاف صورة اللوحة نفسها، مطبوعة بدرجات الأبيض والأسود، وكشف أن الملصقٍ الثالث، يتضمن خبر الاحتفال بالعيد المئوي لوزارة المعارف مطبوعًا باللغة الإنجليزية.

ولفت إلى أن الملصق الرابع الذي وجد في ظهر اللوحة يمثل طابع بريد، يحمل صورة "محمد علي"، صدر عام 1938، بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر الدولي للمناطق الحارة.

واستمر عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهُر، وسوف يتم عمل كتالوج خاص مصور عن هذه المجموعة الفنية متضمنًا دراسة تاريخية وافية عن المنحة اللوحات وفنانيها، كما سينظم المتحف قريبًا معرضًا خاصًا لهذه المجموعة.

يذكر أن هذه المجموعة تتضمن لوحات فنية رائعة وفريدة لرواد الفن في العصر الحديث المصرين والأجانب ومنهم "محمد ناجي"، و"محمود سعيد"، و"جورج صباغ"، و"إيمي نمر"، بالإضافة إلى لوحة نادرة، مرسومة بالألوان المائية، من أعمال الأمير "محمد علي توفيق"، وهي موقعة، ومؤرخة "عام "1936.

وكشف الفحص عن وجود لوحات لفنانين غربيين، من أبرزهم كلٌّ من: المصور الإنجليزي "سبيرلينج"، و"توماس جاير أندرسون" – الشقيق التوأم للميجور "أندرسون" و"برنارد رايس" مؤسس فن الجرافيك المصري الحديث.