أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تطالب المؤسسات بصرف العلاوة التي أقرها السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تطالب المؤسسات بصرف العلاوة التي أقرها السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت الهيئة الوطنية للصحافة، من المؤسسات الصحفية القومية، البدء على الفور في صرف العلاوة الشهرية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع العاملين، على أن تكون بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.

كما طلبت الهيئة من المؤسسات أن تتولى تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بالعلاوة من مواردها الخاصة، وقدمت الشكر للرئيس والدولة على دعمهم للصحافة القومية، والحرص على استمرارها في أداء دورها الوطني.