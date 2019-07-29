أخبار مصر | انطلاق الورشة التعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي من مقر المنظمة العربية الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الورشة التعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي من مقر المنظمة العربية الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة بالتعاون مع حكومة دبي الورشة التدريبة الأولى عن "جائزة التميّز الحكومي العربي" في القاهرة خلال الفترة 29 – 31 يوليو الحالي.

افتتح الورشة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بكلمة تحدث فيها عن رؤية المنظمة ورسالتها وأوضح ان الجوائز هي أحد الأنشطة التي تقدمها المنظمة لتحقيق دورها في دعم التنمية الإدارية في الدول العربية يأتي انسجامًا مع رغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية متمثلة في جمعيتها العمومية ومجلسها التنفيذي بإطلاق جائزة للأداء الحكومي المتميز في الدول العربية لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.

وقال إن هدف الجائزة إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، بالإضافة إلى تقدير دور الحكومات التي تحقق نتائج متميزة ومستدامة في مجال الأداء الحكومي.

وأوضح أنه تقرر إطلاق الجائزة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وإطلاق جوائز التميز وتحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات، ورغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الاستفادة من هذه التجربة.

وأشار مدير المنظمة ان بعض الموظفين الحكوميين يعتبرون ان الوظيفة مصلحة خاصة او غنيمة وبالتالي تتغلب المصلحة الخاصة على العامة وعلى الدول أن تسعى إلى أن تكون الوظيفة العامة خدمة لكل المواطنين وإسعادهم ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق استراتيجية عربية واضحة لتنمية الموارد البشرية والارتقاء بجودة كافة الخدمات الحكومية وليس فقط تقديمها لتحقيق رضاء وتوقعات المستفيدين.

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عقب هذا قامت الأستاذة مريم الحمادي الأمين العام لجائزة التميز الحكومي العربي بشرح لفئات الجائزة، وآليات المشاركة في فئاتها، وأدوار منسقي الجائزة في التعريف بها في الدول العربية، وأهم مبادرات التطوير الحكومي مع طرح أمثلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية الإمارات والأجندة الوطنية، ونظام إدارة الأداء الحكومي، وونظام تصنيف الخدمات، وأثر تطبيق مبادرات التطوير الحكومي، وتحقيق الريادة العالمية

كما تحدث اللواء عبد القدوس العبيدلي من شرطة دبي، عن مفهوم الجودة ومراحل تطورها وأهم فوائد تطبيقاها في الخدمات الحكومية

حضر الورشة مشاركين من ثمان دول عربية هي (الإمارات – مصر ، موريتانيا – الكويت – سلطنة عمان – البحرين – فلسطين – السعودية).

وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في الدول العربية، وإحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية قد وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت في مايو 2019 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.