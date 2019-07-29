أخبار مصر | أنشطة مكثفة للتدريب البحري المصري الأمريكي المشترك "تحية النسر – إستجابة النسر 2019"

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تواصل القوات المشاركة في التدريب المصري الأمريكي المشترك (تحية النسر – استجابة النسر 2019) تنفيذ العديد من الأنشطة والفاعليات المخططة حيث تم تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب المشترك "تحية النسر 2019" والذي استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية ، كما تشارك السعودية بصفة مراقب للتدريب.

واشتمل التدريب تنفيذ إجراءات تنظيم التعاون بين القوات لتنفيذ أعمال قتال مشتركة أظهرت مدى التناغم والتنسيق بين الوحدات البحرية لكافة الدول المشتركة في التدريب، كما تم التدريب على إكتشاف وتحييد الألغام البحرية والدفاع وصد التهديدات غير النمطية وتنفيذ تدريباً للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية والجوية ليلاً ونهاراً، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ واكتشاف الغواصات المعادية كذلك التدريب على حماية الأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بواسطة عناصر القوات الخاصة البحرية، وتنفيذ معركة تصادمية والتدريب على الإمداد الجاف والتزود بالوقود بالبحر وتنفيذ تشكيلات الإبحار التي أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على إتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة.

ويأتي التدريب في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ مهامها القتالية وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال القوات البحرية المشتركة.