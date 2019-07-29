مصر | "ليست المرة الأولى".. عاطل يستدرج طفلًا بـ"الحلوى" لاغتصابه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليست المرة الأولى".. عاطل يستدرج طفلًا بـ"الحلوى" لاغتصابه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بهتك عرض والاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر "7 أعوام" في عزبة الهجانة، وأمرت بإحالة المجني عليه إلى الطب الشرعي لبيان نوعية الاعتداء وسرعة استخراج تقرير الطب الشرعي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من أب يتهم فيه جاره بالتعدي جنسيا على نجله البالغ من العمر "7 أعوام"، مضيفا أنه اكتشف الواقعة عندما سمع صرخات من نجله أثناء محاولة المتهم أخذه عنوة إلى أعلى العقار الذي يسكنون فيه للاعتداء عليه.

وأشار والد المجني عليه في بلاغه أنه بسؤال نجله قال له إن هذه ليست المرة الأولى، إذ استدرجه المتهم سابقا بحجة اللعب وإعطائه حلوى، ثم اعتدى جنسيا عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

