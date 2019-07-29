مصر | "تلاعب بحياة الناس".. سقوط مدير مخزن لاتجاره في الأدوية الفاسدة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تلاعب بحياة الناس".. سقوط مدير مخزن لاتجاره في الأدوية الفاسدة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة أول مدينة نصر، التحقيق مع مدير مخزن غير مرخص تابع لصيدلي لاستخدام المخزن في تخزين الادوية الفاسدة وتم ضبط 13.5 ألف عبوة أدوية لعلاج أمراض القلب فاسدة داخل المخزن.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام مدير مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتجميعه كميات من الأدوية غير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها في شهري أبريل ونوفمبر 2018 وبعضها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تم تشكيل فريق بحث وتحريات من صحتها، وبالتحري تبينت صحتها.

استهدفت قوة من رجال مباحث التموين المخزن، وتم ضبط مدير المخزن،وعثر بداخله على 13 ألفا و500 عبوة أدوية خاصة بعلاج أمراض القلب، فاسدة وغير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها

وبسؤاله اعترف بحيازة المضبوطات بقصد بيعها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

