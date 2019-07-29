شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 309 حالات تعد على أراضي الدولة بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن إزالة 309 حالة تعدي بالبناء والزراعة على أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية، وحرم النيل والوحدات المحلية، ضمن الموجة الثالثة عشر والتى بدأت، الأربعاء الماضي، لاسترداد حق الشعب، وإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأوضح الأنصاري، في بيان صحفى، الاثنين، أن الحملات أسفرت عن إزالة 275 حالة تعدي بالبناء على مساحة 24 ألفا و145 مترا مربعا أملاك دولة، منها 48 حالة تتبع ملكيتها إلى مديرية الري بمراكز «جرجا، ودار السلام، والمراغة» بمساحة 3516 متر مربع، و80 حالة تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ «أخميم، والمراغة، وجرجا، والبلينا، وساقلتة، والعسيرات، ودار السلام، وسوهاج» بمساحة 2604متر مربع، وكذلك 13 حالة تتبع حماية النيل بجرجا بمساحة 1600 متر مربع، بالإضافة إلى 6 حالات أملاك مديرية الأثار بمساحة 650 متر مربع.

وأشار المحافظ إلى إزالة 34 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 303 فدان و5 قيراط و22سهم أملاك دولة، منها 16 حالة أملاك آثار بمساحة 2 فدان و18 قيراط، و18 سهم، مشيراً إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة.

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج

إزالة 309 حالة تعد على أراضى الدولة بسوهاج