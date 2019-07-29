شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال إنشاء محور بديل لكوبري خزان أسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، للمرة الثالثة في أقل من 3 أشهر، موقع إنشاء محور بديل كوبري خزان أسوان، والذى سيكون بديلا لكوبرى الخزان الحالي، حيث سيربط بين شرق مدينة أسوان وحتى بداية الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة ق نهر النيل ليربطه بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة، وأيضاً ربطه بطريق أسوان/ أبو سمبل، حيث يبلغ طول المحور التنموى الجديد ٥.٤ كيلو متر وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 متر وتم تصميمه ليكون كوبري ملجم.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندسة جيهان فتحي، ممثلة هيئة الطرق والكباري، عن الخطوات التي تمت للبدء في تنفيذ المحور وحجم المعدات التي تعمل بالمشروع، واستفسر الوزير عن العقبات التي تواجه العمل بالمشروع، وشدد على ضرورة إزالة أي معوقات لسرعة تنفيذ المشروع من خلال التنسيق مع كافة الجهات، مطالبا بإخطاره مباشرة بأي معوقات لحلها فورا مع الجهات المعنية. وأجرى وزير النقل اتصالا هاتفيا بوزير الري للتنسيق في بعض الأعمال التي تقع في اختصاص وزارة الري.

و كان الوزير قد استهل جولته بزيارة ميناء السد العالى شرق الدولى، والذى شهد عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحه النهرية رقم 174 برئاسة الفريق كامل الوزير، والمهندس مالك بشير وكيل وزارة النقل السودانية والوزير المكلف، بحضور اللواء أحمد ابراهيم والذى تم خلاله بحث تطوير النظام الإدارى بالهيئة وآليات النهوض بها وسبل تحديث وصيانة الوحدات والسفن النهرية وتوفير قطع الغيار اللازمة، مع متابعة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية فى مجال السلامة والأمان للعاملين بها، وكذا دعوة المستثمرين للمشاركة فى النهوض بالهيئة.

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وناقش المجلس الموقف التشغيلي لحركة نقل الركاب والبضائع والموقف الفني للوحدات النهرية والموقف المالي والإداري وكافة التحديات التي تواجه الهيئة وسبل وآليات النهوض بها وكذلك تحديث الوحدات والسفن النهرية، وخطط بناء وحدات جديدة واستكمال الدراسات الخاصة بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية .

وتفقد وزير النقل الأعمال الإنشائية لمحور كوبرى كلابشة الجديد على نهر النيل والذي يربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى بتكلفة 642 مليون جنيه ويصل طوله إلى 23 كم وعرضه 21 متر ويضم 10 كبارى و 6 أنفاق ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الإختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث مخطط الانتهاء من هذا المحور الهام بنهاية العام الجاري.

وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبري محور خزان أسوان

وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبري محور خزان أسوان

وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبري محور خزان أسوان

وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبري محور خزان أسوان

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد إبراهيم أن زيارة وزير النقل للمرة الثالثة على التوالى تعتبر بمثابة دفعة قوية لإنجاز العمل في المشروعات التنموية العديدة التى تشهدها أسوان خلال الفترة الحالية ومنها محاور عرضية تنموية وكبارى حيوية على النيل وهى كلابشة وكوبرى بديل لخزان أسوان، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.

وأشار إلى أن إنشاء محور بديل لخزان أسوان سيساهم بشكل مباشر في استيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل، حيث يخدم حركة الأفواج السياحية فى اتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الاستوائية، علاوة على خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى، فضلاً عن جامعة أسوان وأيضاً الحركة التجارية، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسة بالإنتهاء من هذا المشروع الهام خلال عامين.