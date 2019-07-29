شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الثانوية»: بدء تقليل الاغتراب بنسبة 10% بعد المرحلة الثانية (تعرف على الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، اليوم الإثنين، بدء تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى والثانية فور إعلان نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثانية مباشرة، مشيرًا إلى أن التحويلات بهدف لم شمل الأسرة وليست إعادة تنسيق، وذلك في حدود نسبة الـ 10% التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عطا لـ«المصري اليوم»، أن التحويلات ستكون إلكترونية فقط، ولا توجد أي تحويلات ورقية، وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وبالتالي على الطلاب وأولياء الأمور التركيز الشديد حتى لا يسجل كلية أو جامعة لا يرغب الالتحاق بها، مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية مثل اختبارات القدرات، إذا كانت الكلية تشترط ذلك للالتحاق بها، مشيرًا إلى أن المفاضلة في التحويلات تكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

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وأوضح عطا أن مكتب التنسيق حدد تحويلات تقليل الاغتراب إلى نوعين، أولًا تحويل إلى كلية غير مناظرة: ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصوله على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، وبشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

وذكر أن النوع الثاني تحويل إلى كلية مناظرة: ويسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في المنطقة الجغرافية (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج المنطقة الجغرافية (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

وأشار إلى أنه بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات، حيث أنه في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي: إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتظام)، أما إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات (الانتساب الموجه) الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام (الانتساب الموجه).