شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..التضامن : 3814 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية وصلو الاراضى المقدسة حتى الان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح ايمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي أن غدا الثلاثاء سيشهد تفويج 916 حاجا الى مكة المكرمة من محافظات المنيا وبنى سويف والجمعيات المركزية والمؤسسة والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، كما سيشهد تفويج 594 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة

وأكد عبد الموجود ان اجمالى الحجيج الذين تم تفويجهم حتى 28 يوليو الى الأراضي المقدسة 3814 حاجا وان رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 من اغسطس القادم مشيرا الى غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وان افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والامكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وأن حالة الحجاج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة

و ان مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579



حجاج بيت الله الحرام (1)

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حجاج بيت الله الحرام (2)



حجاج بيت الله الحرام (3)