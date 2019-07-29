شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مصر للطيران الناقل الرسمى لأسبوع القاهرة الثانى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الموارد المائية والرى وشركة مصر للطيران اليوم بروتوكول تعاون يتضمن اعتبار مصر للطيران، هى الناقل الرسمى لمؤتمر أسبوع القاهرة الثانى للمياه المقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر القادم .

وقالت الوزارة فى تصريحات صحفية اليوم أن أسبوع القاهرة للمياه يعتبر الحدث المائي الأكبر في مصر والشرق الأوسط تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه" و التى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، و سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعى السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه .

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وأضافت الوزارة أن المؤتمر يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضى لترجمة الرؤية التى تم وضعها فى أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، .

ويهدف اسبوع القاهرة للمياه إلى التوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم و تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية للأسبوع تتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف و كذااستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.