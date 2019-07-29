شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 23 رحلة غداً لنقل 4614 حاجًا إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها إلي الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة غدًا الثلاثاء، 23 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4614 حاجًا بواقع 12 رحلة إلي جدة لنقل ٢١٧٦ حاجًا و ١١ رحلات جوية إلي المدينة المنورة لنقل ٢٤٣٨ حاجًا من حجاج تضامن البحيرة وبنى سويف والمنيا ومطروح والإسكندريه والمركزية، وقرعة أسيوط والشرقيه والقاهرة، وترانزيت باماكو وتورنتو وبروكسل وملبنزا وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاجا، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.