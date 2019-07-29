شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مصر ممثلة عن منطقة شمال افريقيا باللجنة الفنية المتخصصة للصحة لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فاعليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تستمر أعمال اللجنة حتى الثانى من شهر أغسطس تحت عنوان "زيادة التمويل المحلى من أجل التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة - بمن فيهم اللاجئين والعائدين والنازحين ".

وتخلل الجلسة اختيار مصر ممثلة عن منطقة شمال أفريقيا والتى تضم المغرب وتونس والجزائر وليبيا و ذلك فى الدورة الثالثة للجنة الفنية للصحة والسكان ومكافحة المخدرات والتى تستمر دورتها لمدة عامين .

وأكد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق عدة مبادرات فى مجال الصحة حققت نجاحات مبهرة حازت تقدير وإشادة المؤسسات الدولية المتخصصة ، تأتى فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، حيث حققت مصر أكبر نسبة مسح غير مسبوقة على المستوى الدولى خلال فترة وجيزة لأكثر من 60 مليون من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتا

إلى أن مصر قد نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار حيث تم أنهاء انتظار أكثر من 200 ألف من المرضى لإجراء الجراحات الدقيقة والمتخصصة فى وقت قياسى، تحملت تكلفتها الدولة المصرية.

وأضاف جاد أن مصر دشنت مبادرة تأسيس وتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل الذى يستفيد منه اللاجئون والمهاجرون على قدم المساواة مع المصريين بتلقى الخدمات الصحية والعلاجية.

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وأشار جاد،خلال كلمته، إلى أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما كبيرا بالشعوب الأفريقية الشقيقة فقد أعلن الرئيس مبادرة علاج مليون افريقى من فيروس سى حتى نصل إلى أفريقيا خالية من الفيروسات الكبدية؛ موضحا أنه تم تغطية 90٪ من الأطفال المحتاجين للتطعيمات الأساسية كما تم وضع خطة للنهوض بصحة ورعاية الأمهات والأطفال الأمر الذي أدى إلى خفض معدلات وفيات الأمهات من 73% الى 43% في عام 2017، لافتا إلى أن مصر تسعى جاهدة إلى تطوير منظومة الطعوم والأمصال فى افريقيا.

وأضاف جاد إن مصر تهدف إلى توحيد استراتيجية الدواء لخلق منظومة مشتركة تتيح الدواء لشعوب أفريقيا بسعر مناسب لوصوله إلى الدول الافريقية الأكثر احتياجا.

و من جانبه، أوضح دكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون الدواء أن هناك توافق عام على ضرورة زيادة الدعم و التمويل الذاتى للتأمين الصحي الشامل مشيرا الى أن التصنيع الذاتى للأدوية سيساهم بشكل كبير فى السيطرة على أسعار الدواء في أفريقيا .

و من جانبها، أعربت سيسيه مارياما محمد مدير الشئون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقى عن سعادتها بمشاركتها في هذا الحدث الهام و أعربت عن امتنانها لاستضافة مصر للاجتماع الثالث للجنة مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى من الاجتماع هو تحقيق التحول الاجتماعى والاقتصادى لافريقيا وفقا لأجندة 2063 و ان لكل مواطن الحق في الحصول الكامل على العلاج وبسعر مناسب.

جدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات هى واحدة من 14 لجنة ، تابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى ، طبقاَ للقانون التأسيسى للاتحاد وتجتمع مرة كل سنتين.