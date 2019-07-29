الاوقاف تعلن اطلاق 3 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : 1 ذو الحجة (1440 هـ ) الموافق (2 أغسطس 2019م) ، تحت عنوان : “ اغتنام مواسم الطاعات والخيرات ” .
قالت وزارة الاوقاف، ان ذلك ياتى في إطار اهتمامها بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح
ويشارك فيها كل من :
الشيخ / عادل صلاح شحاتة.
الشيخ/ عبد المبدي محمد عبد المبدي حسن.
الشيخ / حسن أحمد يوسف عيسى.
الشيخ / عنتر فتحي مبروك .
القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة العدوة )
ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد مختار حسني.
الشيخ / محمود يوسف إبراهيم.
الشيخ / محمد رمضان محمد رمضان .
الشيخ / حسن إبراهيم عبد الصمد.
الشيخ / ياسر محمد عبد الله .
الشيخ / محمد أحمد علي عبد الله.
الشيخ / محمود طلعت محمد عبد الغني .
الشيخ / فؤاد أحمد علي عبد الله .
الشيخ / عمر محمد عبد العظيم.
الشيخ / جمال زكي عبد السلام خليل .
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)
ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ وليد مصطفي عـكــر.
الشيخ / كامل جمعة أنور الفخراني.
الشيخ / محمود سعد إبراهيم خطابي .
الشيخ / محمود إبراهيم حنفي.
الشيخ / أحمد محمود محمد منيسي.
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