شكرا لقرائتكم خبر عن الاوقاف تعلن اطلاق 3 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : 1 ذو الحجة (1440 هـ ) الموافق (2 أغسطس 2019م) ، تحت عنوان : “ اغتنام مواسم الطاعات والخيرات ” .

قالت وزارة الاوقاف، ان ذلك ياتى في إطار اهتمامها بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.



القافلة الأولى: إلى محافظة مطروح

ويشارك فيها كل من :

الشيخ / عادل صلاح شحاتة.

الشيخ/ عبد المبدي محمد عبد المبدي حسن.

الشيخ / حسن أحمد يوسف عيسى.

الشيخ / عنتر فتحي مبروك .

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القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة العدوة )

ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد مختار حسني.

الشيخ / محمود يوسف إبراهيم.

الشيخ / محمد رمضان محمد رمضان .

الشيخ / حسن إبراهيم عبد الصمد.

الشيخ / ياسر محمد عبد الله .

الشيخ / محمد أحمد علي عبد الله.

الشيخ / محمود طلعت محمد عبد الغني .

الشيخ / فؤاد أحمد علي عبد الله .

الشيخ / عمر محمد عبد العظيم.

الشيخ / جمال زكي عبد السلام خليل .

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون)

ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ وليد مصطفي عـكــر.

الشيخ / كامل جمعة أنور الفخراني.

الشيخ / محمود سعد إبراهيم خطابي .

الشيخ / محمود إبراهيم حنفي.

الشيخ / أحمد محمود محمد منيسي.



