شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يعزي خادم الحرمين وولى العهد فى وفاة الأمير بندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والشعب السعودي الشقيق ، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز .

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وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأصدر الديوان الملكى السعودى بياناً نعى فيه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وجاء في البيان : انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم الاثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة ، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".