مصر | حكم نهائي بعقد انتخابات نقابة الموسيقيين غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم نهائي بعقد انتخابات نقابة الموسيقيين غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طلب وقف انتخابات النقابة والمزمع إجراؤها غدا الثلاثاء، كما قبلت الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، والتي طالب فيها بوقف قرار شطب عضويته من نقابة المهن الموسيقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمود عتمان، محمد المنجي، حمدي جبريل، محمود رشيد، نواب رئيس مجلس الدولة.