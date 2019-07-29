مصر | حكم نهائي باستبعاد أحمد العيسوى من انتخابات الموسيقيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم نهائي باستبعاد أحمد العيسوى من انتخابات الموسيقيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المطرب أحمد العيسوى، والتي طالب فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمود عتمان، محمد المنجي، حمدى جبريل، محمود رشيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت فى وقت سابق، برفض الدعوى المقامة من المطرب أحمد العيسوى، والتى تطالب بإلغاء قرار عدم قبول اوراق ترشحه بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.

وأعلنت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية السبت الماضى استبعاد المطرب أحمد العيسوى لحيازته سجل تجاري حتى 2017 وهو ما يخالف اللائحة.