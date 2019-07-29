مصر | من"كفر الجبل" لـ"طريق المريوطية".. السطو المسلح على محطة بنزين وسرقة 350 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من"كفر الجبل" لـ"طريق المريوطية".. السطو المسلح على محطة بنزين وسرقة 350 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجهولون بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال، بمنطقة كفر الجبل، بنطاق قسم شرطة الهرم وسرقة 350 ألف جنيه، وفروا هاربين إلى طريق المريوطية، نطاق مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار مفاده بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محطة بنزين توتال وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وبفحص كاميرات المراقبة تبين هروب المتهمين إلى طريق المريوطية، بنطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وجار تتبع خط سير هروب المتهمين، والقبض عليهم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.