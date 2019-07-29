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مصر | اختطاف خليجي ونجله وطلب فدية 300 ألف جنيه بالجيزة.. تفاصيل صادمة

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كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية (مُقيم بمدينة نصر بالقاهرة) بأنه أثناء توجهه بصحبة نجله (سن 38) لطريق الواحات بدائرة القسم لمقابلة أحد الأشخاص مستقلان سيارة ملاكي "ملك نجله"، ولدى وصولهما فوجئا بقيام 3  مجهولين يستقلون سيارتين "ملاكي، ميكروباص" باصطحابهما عنوة واحتجازهما بفيلا، والاستيلاء منهما على (سيارة نجله - مبلغ 19 ألف جنيه "قام أحد المتهمين بسحب المبلغ من بطاقة الصرف الآلي الخاص به)، والتخلي عنه عقب ذلك بدائرة القسم، ومطالبته بدفع مبلغ 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله وإعادة سيارته.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (سبق اتهام ثلاثة منهم، والحكم عليهم في العديد من القضايا) جميعهم مُقيمين بأكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (سيارتين ملاكي- مبلغ 4،200 جنيه)، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها من المجني عليه "نجل المبلغ" بمكان إخفائها بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقر أحدهم بارتباطه بعلاقات تجارية مع المجني عليه "نجل المبلغ" لشراء بعض المنتجات، إلا أن الأخير أحضر له منتج غير مطابق للمواصفات، مما أدى لتعرضه لخسائر مالية فاتفق مع باقي المتهمين على استدراجه واحتجازه ومساومة أهليته على دفع مبالغ مالية مقابل إعادته وأضافا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه.

وبملاحقة المتهمان الهاربان وتضييق الخناق عليهما قاما بالتخلى عن المجنى عليه "نجل المبلغ" بمنطقة التعاونيات بأكتوبر.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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