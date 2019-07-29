مصر | اختطاف خليجي ونجله وطلب فدية 300 ألف جنيه بالجيزة.. تفاصيل صادمة

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (سبق اتهام ثلاثة منهم، والحكم عليهم في العديد من القضايا) جميعهم مُقيمين بأكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم وبحوزتهما (سيارتين ملاكي- مبلغ 4،200 جنيه)، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها من المجني عليه "نجل المبلغ" بمكان إخفائها بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقر أحدهم بارتباطه بعلاقات تجارية مع المجني عليه "نجل المبلغ" لشراء بعض المنتجات، إلا أن الأخير أحضر له منتج غير مطابق للمواصفات، مما أدى لتعرضه لخسائر مالية فاتفق مع باقي المتهمين على استدراجه واحتجازه ومساومة أهليته على دفع مبالغ مالية مقابل إعادته وأضافا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه.

وبملاحقة المتهمان الهاربان وتضييق الخناق عليهما قاما بالتخلى عن المجنى عليه "نجل المبلغ" بمنطقة التعاونيات بأكتوبر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

