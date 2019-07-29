مصر | قيمته "300 ألف جنيه".. سقوط سيدة زورت أوراقًا رسمية للحصول على قرض بنكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيمته "300 ألف جنيه".. سقوط سيدة زورت أوراقًا رسمية للحصول على قرض بنكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بغرب الدلتا بقيام إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بالتقدم بأوراق ومستندات إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها (رخصة تسيير سيارة باسمها منسوب صدورها لمرور المنتزه بالإسكندرية "مزورة")، وتمكنت من الحصول على قرض شخصي بموجب تلك المستندات بقيمة (300،000- ثلاثمائة ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنها قامت بتزوير الرخصة باستخدام ماسح ضوئي (إسكنر) بإحدى المكتبات، وذلك لتقديمها للبنك لتتمكن من الحصول على القرض.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

