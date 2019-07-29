مصر | من "قنا" لـ "الجيزة".. "الثأر" ينجح في ملاحقة عامل بـ"طلقة في الرأس"

كان قام مجهولين بإطلاق عيار ناري صوب عامل، أصابه بالرأس ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب عامل، وأسقطوه قتيلا.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وتبين قتل المجني عليه إثر وقوع خلافات ثأرية بينه وبين عائلة أخري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمكان البلاغ، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

