أخبار مصر | بعثة الحج بـ"التضامن" تواصل جهودها في استقبال ضيوف الرحمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الحج بـ"التضامن" تواصل جهودها في استقبال ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الأجتماعي، جهودها المكثفة في إستقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية والبالغ عددهما 12 الف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم، حيث يشهد اليوم الاثنين تفويج 1126 حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات القاهرة والغربية والفيوم والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة.

كما سيشهد تفويج حجيج البحر الأحمر من مطار الغردقة وذلك في إطار ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي هذا العام من إجراءات تنسيقة مع وزارة الطيران لإستخدام بعض المطارات الاقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسيرا عليهم كما سيشهد تفويج 819 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة.

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وأكد عبد الموجود أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وأن افراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والامكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللأزمة.

وأشار عبد الموجود أن حالة الحجيج مطمئنة وانهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كافة الخدمات وأنه يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579، مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة.

وأشار عبد الموجود إنه إلى تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والعمرة والاجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته كذلك التوعية الصحية من حلال عدد من الارشادات والتعليمات للحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك.