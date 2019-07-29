أخبار مصر | بحضور الآلاف.. "مستقبل وطن" يكرم المتفوقين من أوائل الثانوية بالدقهلية (صور)

وشارك في الاحتفالية، كل من النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، واللواء أسامة راضي عضو مجلس النواب، وعدد من مديري الإدارة التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلي مشاركة القيادات التنفيذية والشعبية، وحضور قرابة الـ1000 من أبناء المركز.

وتضمنت الاحتفالية، توزيع شهادات تقدير ودرع الحزب لكل الطلبة الأوائل، تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وقال أحمد الألفي، عضو أمانة قطاع رجال الأعمال للحزب بمحافظة الدقهلية، إن الاحتفالية تأتي في إطار تكريم الحزب، لرموز العطاء في يوم الوفاء، وتقديرًا لما قدموا من عطاء ومشاركة اجتماعية بدافع العمل الخيري، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول من قبل الطلاب وأولياء الأمور طوال العام الدراسي، موجهًا الشكر لجميع العاملين في قطاع التعليم.

وأضاف "الألفي"، خلال كلمته علي هامش الحفل، أن الحزب قام بتكريم رموز العطاء من أبناء قري المركز الذين ساهموا في تشيد صروح خدمية لأهلهم وإحساس بأهمية مشاركة الدولة المسئولية وبناء مجتمع من خلال مساعدة القادرين علي العطاء لذا وجب التكريم من حزب مستقبل وطن بمنح هؤلاء الرجال الدروع التذكارية تقديرا وفخرا.