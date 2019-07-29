أخبار مصر | برلماني يطالب بتحديد الأحوزة والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني بالقرى والنجوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتحديد الأحوزة والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني بالقرى والنجوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة له مردود إيجابى في تنفيذ مشروع القانون ويتضح الأمر أمام المواطنين على الطبيعة ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ ومواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مُضيفا أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تساهم في استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائى كما أنه بمثابة بداية جديدة للحد من العشوائيات والقضاء عليها.
وناشد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان " اللجان المشكلة " والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والمعنية بتنفيذه تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح وإرشادهم على المستندات المطلوبة وكل ما يتعلق بكافة الإجراءات.