أخبار مصر | برلماني يطالب بتحديد الأحوزة والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني بالقرى والنجوع

وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهى " لجنة الأحوزة العمرانية " المشكلة بقرار وزير الإسكان والمعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن سرعة تحديد الأحوزة العمرانية وضم الكتل السكنية المتاخمة له مردود إيجابى في تنفيذ مشروع القانون ويتضح الأمر أمام المواطنين على الطبيعة ويساعد اللجان المشكلة على سهولة التنفيذ ومواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مُضيفا أن هذا القانون من القوانين المهمة التي تساهم في استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومنع ظاهرة النمو العشوائى كما أنه بمثابة بداية جديدة للحد من العشوائيات والقضاء عليها.

وناشد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان " اللجان المشكلة " والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والمعنية بتنفيذه تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح وإرشادهم على المستندات المطلوبة وكل ما يتعلق بكافة الإجراءات.