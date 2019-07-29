أخبار مصر | "أهل مصر للتنمية" تطلق حملة إعلانية للتوعية والوقاية ضد مخاطر الحوادث والحروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أهل مصر للتنمية" تطلق حملة إعلانية للتوعية والوقاية ضد مخاطر الحوادث والحروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية، حملة توعية ووقاية ضد مخاطر الحوادث والحروق بهدف توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن داخل المنازل الأكثر عرضه لحوادث الحرائق، وذلك في إطار سعي المؤسسة الحثيث للحد من الأضرار الناتجة عن حوادث الحرائق وما يترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية.

حيث ينشب سنويًا حوالي 37.000 حادث حريق منزلي في مصر سواء فى الريف أو الحضر.

وتهدف هذه الحملة إلى التعريف والتقليل من جميع الأسباب الأساسية لحوادث الحروق من خلال قيام دورات تدريبية للمواطنيين لتعليم كيفية مكافحة الحريق أو اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية دون التسبب في أي خطورة لحالة المصاب وذلك من اجل توعيتهم وإجراءات السلامة وتكتيكات الحد من الضرر.

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وأضافت دكتور هبة السويدي، رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، نحن نسعى دوما للمساهمة فى النهوض بالمجتمع المصري لكوننا جزء لا يتجزأ منه وذلك عن طريق استراتيجية متكاملة تهدف إلى التنمية والتطوير من خلال حملات التوعية والوقاية ضد مخاطر الحروق.

وأضافت "إننا في مؤسسة اهل مصر نسعى لمفهوم التنمية بشكل متكامل يتضمن الإنسان والمكان في إطار سعينا للمساهمة بشكل فعال في تنمية المجتمع المصري، خاصة المجتمعات الأكثر احتياجا للخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية وعمل ندوات توعية للارتقاء ورفع الوعي لدى الأسر بالقرى والنجوع والحضر بالإضافة الىى الشركات والمدراس والجامعات وغيرها، مشيرة إلى أن المؤسسة سوف تعمل على استدامة التنمية في هذه الحملة من خلال توفير قنوات الوقاية من إصابات الحروق ولفت الانتباه لها من خلال تحديد عوامل الخطر ومنهجيات التدخل والاستراتيجيات اللازمة للحد من حوادث الحروق إلى جانب دعم المجتمع من خلال توفير البنية التحتية المناسبة وخلق مساحات ومنازل آمنة لهم.

يذكر أن مؤسسة أهل مصر للتنمية هي مؤسسة غير هادفة للربح، تم تأسيسها عام 2013 كمؤسسة أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية وتخضع للقانون المصري، تهدف أهل مصر لتوفير العلاج والرعاية الصحية والنفسية المجانية لضحايا الحوادث والحروق، كما تقوم المؤسسة ببناء أول وأكبر مستشفى لعلاج الحوادث والحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة مباني تبلغ 45500 متر مربع بالتجمع الأول بالقاهرة.

